AMSTERDAM – Un inizio d’anno decisamente sfortunato per questo giovane olandese. Il ragazzo partecipava a una trasmissione della televisione pubblica quando in diretta durante il veglione ha provato a baciare una ragazza. Lei però si è spostata, con una espressione tra il disgustato e il sorpreso, lasciandolo a bocca asciutta.

Questa scena non poteva certo passare inosservata, dato che i due stavano partecipando al veglione di Capodanno della trasmissione della tv pubblica dei Paesi Bassi, la Nederlandse Publieke Omroep. Il video così è finito su Twitter e sugli altri social, rendendo virale la prima scena di friendzone dell’anno 2019. Una scena difficile da digerire per il malcapitato ragazzo, ma non si può non ridere davanti all’espressione impaurita della giovane che l’ha respinto.