Capri, problemi durante la rimozione del bus precipitato: la gru rischia di farlo cadere di nuovo VIDEO

Problemi durante la rimozione del bus precipitato a Capri lo scorso 22 luglio: durante le operazioni con la gru il minibus ha rischiato di precipitare nuovamente sullo stabilimento balneare sottostante di Marina Grande.

Incidente a Capri, iniziate le operazioni di rimozione del bus

Le operazioni per la rimozione del minibus precipitato lo scorso 22 luglio, provocando la morte dell’autista Emanuela Melillo, sono iniziate lunedì 9 agosto. Al lavoro i vigili del fuoco, con l’ausilio di mezzi e tecnici giunti da Napoli.

Ci sono in funzione anche una gru speciale e un automezzo per trasportare sulla terraferma i resti del minibus, dal cui esame tecnico si attendono elementi utili per l’inchiesta sulle cause dell’incidente.

Solo fino a pochi giorni fa si ipotizzava la rimozione del bus con l’elicottero, ipotesi poi tramontata.

L’incidente del minibus, oltre a costare la vita all’autista Emanuele Melillo, di appena 32 anni, ha provocato anche 23 feriti.

Le indagini e l’autopsia sul corpo di Emanuele Melillo

E c’è attesa per i risultati degli esami istologici eseguiti nella clinica Pineta Grande di Castel Volturno (Caserta) sui campioni di tessuto cardiaco e celebrale della vittima prelevati durante l’autopsia finalizzati, insieme con gli accertamenti tossicologici, a confutare l’ipotesi che Emanuele Melillo possa essere stato colto da un malore mentre era alla guida del minibus.

L’autopsia, eseguita lo scorso 24 luglio, però, ha attribuito le cause del decesso del giovane a “‘lesioni multiple agli organi toraco-addominali”.

