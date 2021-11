C’è il video della rapina in cui è stato accoltellato un carabiniere a Corso Vercelli, a Torino. Siamo all’interno della farmacia e il brigadiere Maurizio Sabbatino (fuori servizio) è disarmato. Ma, nonostante questo, tenta di distrarre i rapinatori che avevano in ostaggio la farmacista e altri due clienti. Alla fine, però uno di loro si scaglia contro di lui.

Carabiniere accoltellato a Torino: il video della rapina in Corso Vercelli

Eccole le immagini della telecamera di video sorveglianza della farmacia di corso Vercelli a Torino. Dove ieri durante una rapina è rimasto ferito gravemente un brigadiere dei carabinieri della compagnia Oltre Dora, Maurizio Sabbatino, 53 anni.

Nel filmato si vede il militare dell’Arma qualificarsi ai due malviventi che, con il volto coperto da passamontagna, stavano tenendo in ostaggio la farmacista e due clienti. Nel video si vede il brigadiere, disarmato mentre per distrarli, lancia contro i rapinatori dei prodotti. In un primo momento i rapinatori sembrano arrendersi, poi uno dei due spara con una pistola che poi si è rivelata una scacciacani, all’indirizzo del carabiniere.

Alla fine uno dei rapinatori accoltella Maurizio Sabbatino

Poi i rapinatori tentano la fuga, ma c’è una colluttazione e si vede, probabilmente il 16enne ora in stato di fermo, colpire con un coltello Sabbatino. I due rapinatori si sono costituiti il giorno dopo i fatti: si tratta appunto di un 16enne e di un 18enne, entrambi italiani.