Carabinieri controllano bar, la titolare li aggredisce e chiede di essere ammanettata VIDEO

Carabinieri entrano in un bar a Borgaro Torinese (Torino) per i controlli del rispetto delle norme anti Covid e la titolare li aggredisce chiedendo di essere ammanettata. I militari avevano chiesto ai clienti di uscire, visto che erano passate le 18 e il bar avrebbe dovuto essere chiuso.

“Voglio le manette. Mettetemi le manette, portatemi in caserma”, urla la titolare del bar, chiedendo che tutto venga ripreso. E infatti qualcuno riprende e il video finisce sui social. Anche i clienti si sono scagliati contro i Carabinieri per difendere la donna.

Carabinieri nel bar, il raptus della titolare che li aggredisce

La titolare del bar è uscita dall’attività e ha iniziato a inveire contro i due militari. Sono intervenuti anche altri clienti in sua difesa. È a quel punto che la titolare ha richiesto più volte, mentre gli altri clienti facevano dei video che sono finiti sui social, di essere ammanettata.

La titolare denunciata per l’aggressione ai Carabinieri

La donna alla fine è stata accontentata ed è finita in caserma e denunciata per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Per lei è scattata anche la sanzione per non aver rispettato le norme anti Covid. Ora continuano le indagini dei carabinieri che anche attraverso i vari video pubblicati stanno cercando di capire le varie posizioni dei clienti e se ci siano state altre violazioni. (Fonte YouTube).

Carabinieri nel bar aggrediti dalla titolare: il Video