Carcare (Savona), auto travolge ciclisti poco prima del traguardo: due feriti gravi VIDEO

Nel pomeriggio di domenica 12 settembre a Carcare (provincia di Savona) cinque ciclisti che partecipavano a una gara, il “3 Granfondo delle Alpi Liguri”, sono stati investiti da un’auto.

Due di loro hanno riportato gravi ferite ma non sono in pericolo di morte. Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente, sul posto sono giunti i carabinieri per effettuare le indagini.

Le prime ricostruzioni dell’incidente

La macchina non faceva parte di alcun team ciclistico. Secondo le prime ricostruzioni, infatti, sembra che l’uomo alla guida dell’auto, una Fiat Panda, sia uscito da un garage di via Barrili, a pochi metri dall’arrivo, e si sia immesso sulla strada.

Nonostante i vari avvertimenti delle auto tecniche presenti e dagli altoparlanti in prossimità del traguardo, forse preso dall’agitazione, come racconta il Corriere della Sera, l’uomo si è spostato sull’altra corsia e facendo manovra ha poi travolto il gruppo di ciclisti che stava arrivando in volata. Come si può vedere dalle immagini l’impatto è stato davvero brutale e drammatico.

I feriti gravi

Due corridori sono stati trasportati entrambi in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Per uno di loro, a causa di una grave frattura alla gamba, si è richiesto l’intervento dell’elisoccorso Grifo, l’altro invece è stato trasferito in ambulanza con una trauma toracico.