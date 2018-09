GENOVA – Serata da dimenticare per Carlo Ancelotti. Il suo Napoli viene travolto a Genova, 3-0 contro la Sampdoria, e lui cade in panchina. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Uno scivolone che lo ha mandato gambe all’aria.

Solito inizio al rallentatore del Napoli che si scontra con la rabbia di Gregoire Defrel. Un uno-due terribile che stende il Napoli: prima un gran tiro su assist di Saponara, poi una conclusione deviata da Albiol su passaggio di Quagliarella. Ancelotti passa al 4-2-3-1 togliendo un anonimo Insigne e le cose migliorano di poco. La Samp controlla con mestiere e alla fine piazza il ko con uno strepitoso tacco dell’ex Quagliarella.

Stavolta il diesel fa cilecca e il Napoli fallisce la rimonta subendo una dura lezione dalla Sampdoria che stravince 3-0 grazie a una splendida doppietta di Defrel e a un magistrale colpo di tacco di Quagliarella. Grande delusione per Ancelotti che segna il passo e dovrà rivedere parecchie cose. La Juve quindi rimane in fuga in testa alla classifica, ma alle spalle avanza sornione il Sassuolo che travolge 5-3 il Genoa e si porta a 7 punti