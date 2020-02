ROMA – Carlo Fox, detto anche lo “psicomago”, lui che indovina pensieri altrui usando la “psiche e linguaggio del corpo”, è stato invitato a Buongiorno Regione Basilicata, la striscia mattutina del tg regionale Rai, per presentare al pubblico uno dei suoi numeri di magia in diretta. Un numero che però non riesce e diventa ben presto virale sui social.

Lo “psicomago” ha coinvolto la conduttrice del Tgr e le ha chiesto di immaginare di essere la direttrice di una banca e scrivere su un foglio dei numeri di un ipotetico codice pin che poi lui avrebbe dovuto indovinare. Il mago ha così iniziato a fare una serie di calcoli. Arrivato il momento fatidico dove Fox doveva svelare i numeri scritti dalla giornalista, è avvenuto il disastro.

“In questi quattro numeri, c’è un numero 3?”, le ha chiesto. “No”, ha risposto la conduttrice. “Però l’ultimo numero, è un numero pari?“, ha rilanciato il mago. Ma la risposta della giornalista è sempre negativa. Dopo una riflessione durata qualche istante di troppo, con la conduttrice che nel mentre sorrideva alla sue spalle, il mago ha rivelato qual era secondo lui la sequenza numerica scritta dalla giornalista: “E’ 5647?“. “No, è sbagliato. E’ 6879” la pronta risposta dell’ormai imbarazzata conduttrice, che taglia corto: “Riuscirà la prossima volta“. “È colpa dello stress” prova allora a giustificarsi lui. (fonte YOUTUBE)