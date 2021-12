Carlos Santana è stato operato al cuore. Il cantante messicano naturalizzato statunitense ha detto tramite un messaggio Twitter di volersi prendere una pausa per poi tornare al 150%.

Carlos Santana operato al cuore: annullato il concerto di Las Vegas

Carlos Santana, 74 anni, è stato costretto a cancellare dei concerti già organizzati che si dovevano tenere a Las Vegas. E’ stato lui stesso a raccontato quello che gli è accaduto: “Ho chiesto a mia moglie di portarmi in ospedale perché sentivo dei fastidi al petto. Devo un po’ prendermi cura di me. Mi prendo una pausa per tornare a suonare come prima e poter dare il 150%”, ha detto il chitarrista in un videomessaggio diffuso su Twitter.

Chi è Carlos Santana

Il chitarrista Carlos Santana fa parte della Rock and Roll Hall of Fame. Ha cominciato a riscuotere consensi verso la fine degli anni sessanta e i primi settanta. Già allora mescolava vari generi, quali salsa, rock classico, blues e fusion.

Nel corso degli anni novanta Santana ha rischiato il declino, scongiurato nel 1999 dall’album Supernatural. Grazie a questo lavoro, il più importante successo della sua carriera, ha fatto conoscere la sua filosofia musicale alle nuove generazioni.

Ha venduto più di 80 milioni di dischi ed è anche considerato tra i più grandi chitarristi rock esistenti. Vincitore di 10 Grammy Awards, la rivista Rolling Stone lo ha inserito nella Lista dei 100 migliori chitarristi secondo Rolling Stone al ventesimo posto.