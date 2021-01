Carolina e Topo Tip: il nuovo VIDEO Youtube de Il gatto puzzolone da Carolina & Topo Tip: tutti su le mani

Carolina e Topo Tip, è arrivato il nuovo video. Si tratta di una nuova baby dance: è online il video de Il gatto puzzolone, la storica canzone dello Zecchino d’Oro. Brano contenuto nell’EP “Carolina & Topo Tip: tutti su le mani!” uscito per Sony Music. Il video è visibile al seguente link.

Carolina e Topo Tip: i nuovi video online

I video realizzati da Carolina insieme a Topo Tip e al personaggio animato di Coniglietta, fanno scatenare i bimbi. Milioni di bimbi italiani sono attirati dalle coreografie. E diventano virali grazie alla condivisione in rete delle tantissime mamme followers. Molti lo fanno perché si divertono, molti perché riescono a tenere a bada i figli per qualche ora.

Carolina Benvenga e Topo Tip: il canale YouTube

Carolina Benvenga, amatissima attrice e volto della tv dei ragazzi, è la beniamina dei più piccoli. E’ diventata una vera ‘social star’, con numeri da capogiro. In due anni i video con Topo Tip hanno saputo conquistare la rete con un canale Youtube che ad oggi conta più di 350 mila iscritti e quasi 300 milioni di visualizzazioni.

Topo Tip è il protagonista della collana di libri best seller edita dal 2003 da Giunti Editore. Tradotta in 32 lingue e venduta in oltre 12 milioni di copie in tutto il mondo. Collana da cui è stata tratta anche una serie tv, distribuita in più di 140 paesi nel mondo.

Carolina Victorio Benvenga, chi è: carriera, tv, progetti

Nata nel 1990, Carolina Victoria Benvenga è un’attrice, conduttrice televisiva e cantante italiana. Debutta nel 2005 con il film Tickets, una coproduzione internazionale diretta da Ermanno Olmi, Abbas Kiarostami e Ken Loach.

Nello stesso anno interpreta il ruolo di Rosanna nel film tv La luna e il lago. Due anni dopo ritorna sul piccolo schermo con la miniserie tv di Canale 5, Io e mamma, e partecipa alle miniserie di Rai2 Nebbie e delitti 2. Nel 2008 appare nuovamente su Rai2 con la miniserie Zodiaco.

Nel 2008 interpreta Elena Cicerino nella serie tv I liceali e nel 2009 muove i primi passi nel mondo della tv per bambini e ragazzi. Insieme ad Andrea Dianetti conduce il programma Staraoke, in onda su Cartoon Network e nel 2010 su Boing. Nel maggio dello stesso anno è al cinema con il film Una canzone per te, opera prima del regista Herbert Simone Paragnani.

Successivamente gira, con il ruolo di Carolina Ferrari, la seconda stagione della miniserie televisiva Anna e i cinque, con Sabrina Ferilli e Pierre Cosso. Nel luglio 2011 si diploma presso l’ACT Multimedia – Accademia di Cinema e Televisione di Cinecittà. Dal 18 luglio 2012 conduce il programma televisivo di successo La posta di Yoyo, in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì su Rai YoYo, oltre a diversi speciali dello Zecchino d’Oro. Su Rai Gulp conduce i programmi Tiggì Gulp, La TV Ribelle e GulpGirl.

Prende parte agli speciali per il cinema di Peppa Pig (2014) e Masha e orso (2015), due cartoni animati di successo degli ultimi anni. Nel 2019, grazie ad una collaborazione con Sony Music e Studio Bozzetto &Co, esce il suo primo album, un progetto musicale di baby dance intitolato Carolina e TopoTip – Balla con noi! seguito dall’EP Carolina & Topo Tip: tutti su le mani!

Carolina Benvenga i Video e le partecipazioni in tv

I primi video baby dance con il simpatico Topo Tip vengono pubblicati sul suo canale Youtube che in pochi mesi inizia a registrare milioni di visualizzazioni. Durante l’emergenza sanitaria COVID-19 conduce insieme ad Armando Traverso, il programma di informazione dedicato a tutta la famiglia Diario di casa, in onda inizialmente su Rai 1 e in seguito su Rai 2. Il 31 ottobre 2020 è andato in onda su Rai Yoyo Carolina e Topo Tip. Il mistero di Halloween, il film evento diretto da Charlie Tango, disponibile poi su Rai Play e sulle piattaforme digitali Apple TV,Google Play, Amazon Prime Video, Rakuten Tv, Timvision, Infinity, Huawei Video.

Carolina e Topo Tip il video di Youtube: