ROMA – Carolyn Smith, giudice di Ballando con le stelle, su tutte le furie in un video su Instagram, attacca chi la critica perché si presenta in televisione con il capo scoperto, mostrando la calvizie temporanea provocata dalla chemioterapia a cui si sta sottoponendo per il cancro al seno che l'ha colpita alcuni mesi fa.

“Quando faccio i video normalmente sono allegra, ma adesso m’incazzo”, ha esordito Carolyn Smith nel filmato postato sul social network. E poi ha spiegato il motivo della sua rabbia: “Ci sono due donne che mi criticano perché vado in televisione senza capelli e dicono che dovrei mettere un cappellino, un foulard, una parrucca”. “Pensate ai caz** vostri. Io mi sento a mio agio così”, ha chiarito.

La giudice di talent ha poi lanciato un appello a tutte le donne che, come lei, si ritrovano calve per via della chemioterapia, invitandole a non vergognarsi di mostrarsi senza parrucca o foulard in testa: “Postate vostro video o foto per dare una lezione a tutti. Io non mi vergogno. Nessuno deve condannare chi sceglie di mostrare tutto, famosi o non famosi!”, ha sottolineato nel suo post la verace ed energica Carolyn:

NON MI VERGOGNO! 😡 Oggi mi hanno fatto incazzare alcune donne sul social e mi sento da rispondere con un video ed una frase istintiva: #pensateaicazzivostri 💥 Per quale motivo io devo coprire la mia testa calva? Per dei vostri problemi!? Ci sono tante donne, come me, che vanno in giro senza parrucca, turbante etc. È una scelta! Tutte valide e rispettose. Nessuno deve condannare chi sceglie di mostrare tutto, famosi o non famosi! Tante donne hanno paura di mostrarsi per colpa di queste persone che hanno la mente chiusa! 😡 BASTA, BASTA E BASTA… avete rotto le palle. Siamo liberi di comportarci come ci sentiamo meglio. Mi piacerebbe che le donne nella mia stessa condizione, postassero una foto o un video utilizzando l’hashtag: #IoStoBeneCalva 💋 Unite!