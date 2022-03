Un carro armato russo esplode all’improvviso, gli effetti sono devastanti. Il video è virale sui social. Cosa c’è all’origine della sua esplosione? Il filmato non riesce a ricostruire le esatte dinamiche del fatto ma è probabile che il carro armato sia stato colpito da un missile o che sia transitato su una mina.

Carro armato russo esplode all’improvviso, colpa di un missile o di una mina

Nel video, diffuso su Twitter da Rob Lee, si vede prima di tutto un carro armato avanzare nella neve. Però all’improvviso accade qualcosa di inaspettato. Il mezzo armato russo supera un fossato ed esplode finendo in mille pezzi. Cosa lo ha distrutto? Ci sono due ipotesi al vaglio dei russi. Secondo la prima ipotesi, il carro armato sarebbe stato colpito da un missile. Per la seconda ricostruzione, il tank sarebbe transitato su una mina.

Il video con l’esplosione improvvisa del carro armato russo

Il video è localizzato a Luhansk, una delle zone colpite dalla guerra in Ucraina. Il mezzo russo era in avanscoperta per setacciare il territorio nemico. Non era l’unico carro armato presente nella zona. Alle sue spalle, sono visibili altri carro armati che hanno scampato la mina o il missile che ha distrutto il mezzo guidato dai loro colleghi. Riportiamo di seguito, il video da YouTube.