ROMA – Impazza ad Amsterdam un nuovo tipo di svago: un’azienda ha messo a disposizione dei clienti una rimessa, una specie di cimitero delle automobili dove chiunque può divertirsi a spaccarle, muniti di mazze, martelli, spranghe, gentilmente offerti in loco.

Il divertimento dovrebbe funzionare anche come rimedio anti-stress, specie per gli automobilisti sfiniti dai disagi del traffico. Usiamo il condizionale perché, a fronte del successo dell’iniziativa (si organizzano party ed eventi dedicati), gli psicologi della capitale olandese nutrono più di una riserva al riguardo.

Non è che con la scusa dello stress, dicono gli psicologi, si alimenta il convincimento che esprimere la rabbia con la violenza sia in fondo legittimo oltre che salutare? In Italia un esperimento del genere fu realizzato qualche anno fa a Forlì, ma il sito scelto ha poi chiuso. A Sanremo invece ne ha aperto uno di recente.