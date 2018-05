ROMA – Con la scusa di andare a prendere Maurizio Sorgi, Bianca Berlinguer va dietro le quinte per liberarsi di alcuni fogli. “Vado a prendere uno dei nostri più assidui giornalisti…” dice la conduttrice di Cartabianca [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] nella puntata di ieri, martedì 15 maggio.

Poi, raggiunto il dietro le quinte ha uno scontro con il suo staff per la scaletta troppo lunga che si è trovata tra le mani. E così, approfittando dell‘ingresso in studio del collega, si mette a parlare con alcuni collaboratori: “Che me ne faccio di questi? Portami solo la Maionchi…”.

Poi rientra in studio e le cadono dalle mani alcuni appunti. La Berlinguer è quindi costretta a recuperare i fogli, chinandosi insieme a Sorgi che l’aiuta. Nello scendere le scale, la Berlinguer polemizza ancora: “Accomodati qui con me perché sai…qui lo studio è un po’ malmesso. Dobbiamo comunque trovare una sistemazione”.

Corriere Tv pubblica il video.