Casal Bruciato, evadeva i domiciliari per rapinare i supermercati: inchiodato da questo VIDEO

E’ stato arrestato il rapinatore dei supermercati di Casal Bruciato. Si tratta di un pregiudicato romano di 40 anni che evadeva sistematicamente dagli arresti domiciliari per rapinare i supermercati in zona.

Casal Bruciato, arrestato il rapinatore seriale dei supermercati

E’ rimasto coinvolto, complessivamente, in 11 rapine a supermercati della sua zona. Li sceglieva tutti nei pressi della sua abitazione per restare meno tempo possibile lontano da casa (visto che era ai domiciliari).

Il ladro utilizzava la seguente strategia. Entrava nei supermercati e li rapinava velocemente usando o il coltello o la pistola. Il rapinatore è stato inchiodato da un video e dalle sue scarpe.

Infatti, grazie a questo filmato, la polizia ha iniziato una analisi di tutti i pregiudicati con corporatura esile della zona. In questo modo, gli agenti sono piombati a casa sua e hanno trovato un modello di scarpe identiche a quelle che ha utilizzato per la rapina del video.

Il video che ha inchiodato il rapinatore dei supermercati di Casal Bruciato

Davanti all’evidenza, il pregiudicato romano non ha potuto affermare il contrario. Come spiega Il Messaggero, l’arrestato è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, disposta dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma. Le indagini della polizia proseguono per accertare altri colpi messi a segno dal quarantenne (video da YouTube).