CASAL DI PRINCIPE (CASERTA) – Un immigrato ha seminato il panico camminando, brandendo un bastone che ha in mano e strillando su una strada centrale di Casal di Principe in provincia di Caserta.

L’uomo, un africano probabilmente residente in un centro profughi che si trova in zona, fortunatamente non ha ferito nessuno dei presenti.

Come mostra un video postato su Facebook da cronacaserta.it, gli agenti del commissariato di Polizia sono accorsi sul posto senza disarmarlo immediatamente e con la forza. L’uomo, infatti, ha il bastone in mano ma non sembra aggressivo: sta urlando qualcosa ad una persona con cui ha avuto una discussione, probabilmente una donna.

Non è noto cosa accada dopo. Gli agenti sono molto vicini all’uomo e pronti a disarmarlo nel caso ce ne fosse bisogno.

Fonte: Facebook