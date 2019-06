ROMA – “Feccia, feccia, feccia” gridava, paonazzo e stravolto in viso di fronte a una piccola ma entusiasta claque: con chi ce l’aveva il sindaco appena rieletto di Casalmaggiore Filippo Bongiovanni? Con chiunque “raccontava balle”, si immagina contro di lui e la Lega che rappresenta. Fatto sta che l’improvvisata performance per ringraziare gli elettori per la rinnovata fiducia accordatagli s’è trasformata in una scenetta che chi segua l’iracondo Vittorio Sgarbi in tv riesce a immaginare.

Non poteva mancare un video dell’esibizione, con scontato certificato di viralità raggiunta che il cosiddetto popolo della rete non ha mancato di rilasciare. Lo vedono tutti insomma, vedono tutti questo ancor giovane amministratore mentre si trasforma da bravo ragazzo in oratore tarantolato che nemmeno Savonarola.

Vai a sapere cosa gli hanno combinato contro, certo insultare gli avversari politici quando si vince non sarebbe proprio il massimo della sportività. Non sarà, come di solito ci si augura e in democrazia si dovrebbe pretendere, il sindaco di tutti. (fonte CremonaOggi.it))