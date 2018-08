CASERTA – “Larve nel lavabo di un bagno del prontosoccorso dell’Ospedale di Caserta. Denuncia al consigliere Borrelli. Scene indegne. Bisogna trovare e punire i responsabili”: [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] questo il post pubblicato su Facebook e rilanciato dallo stesso consigliere comunale regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli.

“E’ assurdo che nel bagno di un ospedale ci siano larve a ‘popolare’ un lavabo mezzo pieno d’acqua anche perché il fatto che ci siano larve è un sintomo che quell’acqua sta lì da tempo e non per un guasto improvviso e temporaneo”, scrive su Facebook Borrelli, componente della Commissione sanità, condividendo sulla sua pagina Facebook il video in cui si vede un lavandino di uno dei bagni a ridosso del pronto soccorso di ginecologia dell’Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta mezzo pieno d’acqua con tanto di larve che nuotano.

“Il direttore sanitario dell’ospedale casertano faccia subito chiarezza su questo video denuncia che mi hanno inviato per verificarne l’autenticità perché sono immagini indegne di una struttura sanitaria di un Paese civile” ha aggiunto Borrelli per il quale “è inaccettabile vedere una cosa simile e bisogna capire chi sono i responsabili perché è evidente che non abbiano fatto fino in fondo il loro dovere”.