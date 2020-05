ROMA – Un pestaggio selvaggio in mezzo alla strada: il video girato a Castellarano sta facendo il giro d’Italia.

Nelle immagini si vede un uomo a terra che viene preso selvaggiamente a calci e pugni da un gruppo di ragazzi.

Non contenti, gli stessi aggressori tentano di investire con un’auto l’uomo che si era appena rialzato.

L’aggressione, avvenuto a Tressano di Castellarano (Reggio Emilia), è stata ripresa con un cellulare da uno dei residenti dei vicini palazzi che dal balcone hanno assistito alla scena e gridato più volte “Basta” al branco, oltre ad allertare le forze dell’ordine. A pubblicare il filmato è il sito della Gazzetta di Reggio.

La vittima del pestaggio

È un quarantenne originario di Prignano sulla Secchia (Modena) la vittima del brutale pestaggio. Per l’uomo almeno 30 giorni di prognosi per le lesioni procurate da calci e pugni da una banda composta da almeno sei uomini.

L’aggressione, secondo quanto riferito dai carabinieri che indagano sull’episodio, potrebbe essere legato a una ritorsione nata in seguito a una lite per futili motivi avvenuta in precedenza in un bar di Sassuolo (Modena), distante poco più di dieci chilometri da Castellarano.

Al vaglio dei militari il video ripreso da un testimone che documenta il pestaggio e che in poche ore è finito sui social diventando virale.

La vicenda si è verificata poco dopo le 21.30 di sabato 30 maggio, quando la vittima, alla guida della sua auto in località Tressano di Castellarano, è stata raggiunta da altre autovetture, che probabilmente lo seguivano fin da Sassuolo.

Una volta bloccato, il 40enne è stato fatto scendere dalla macchina e quindi pestato con calci e pugni. Gli aggressori, ricercati dai carabinieri, si sono dileguati prima dell’arrivo dei militari.

Il sindaco di Castellarano promette battaglia

“Ieri sera alcuni farabutti sono venuti a Castellarano per inscenare la loro personale e vergognosa sceneggiata. Scena per altro ripresa anche da un cittadino dalla propria abitazione. Bravi, bell’idea: avete decisamente sbagliato Comune.

Proprio grazie alle indagini, al lavoro in corso delle Forze dell’Ordine, alle preziose immagini private unite a quelle dei numerosi dispositivi che abbiamo installato in tutto il territorio, ho più che fondati motivi di dirvi (con estremo piacere) che credo li rivedremo presto. Dove meritano di stare”.

Così Giorgio Zanni, sindaco di Castellarano e presidente della Provincia di Reggio Emilia, commenta su Facebook la brutale aggressione che si è verificata nel suo paese la scorsa notte.

Zanni condivide sul social un frammento del video del pestaggio ripreso col cellulare da alcuni residenti e sottolinea la fiducia nell’investimento “in sistemi di sicurezza, nuove telecamere Ocr di lettura targhe, telecamere di contesto, gruppi di vicinato, collaborazione e condivisione di dati e apparati con le forze dell’ordine”.

Contattato dall’ANSA, a proposito della vittima dell’aggressione, il sindaco spiega che il ragazzo “è in ripresa” e non ha riportato gravi problemi. (Fonti: Ansa, Gazzetta di Reggio e YouTube)