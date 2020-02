MANTOVA – Un uomo nigeriano armato di ascia ha seminato il panico per le strade di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. L’uomo ha aggredito i passanti, e ne ha ferito uno. Poi ha danneggiato numerose auto e vetrine dei negozi e solo l’intervento dei carabinieri ha scongiurato il peggio.

L’uomo, 29 anni e senza fissa dimora, è stato arrestato con l’accusa di danneggiamento aggravato, strage, tentato omicidio, e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’episodio si è verificato lunedì 17 febbraio intorno alle 17.15 del pomeriggio. Il nigeriano si aggirava nei pressi dell’ospedale San Pellegrino armato di ascia e subito sono arrivate le prime segnalazioni.

L’uomo ha danneggiato numerose auto in sosta, l’arredo urbano e anche le vetrine dei negozi che si trovava davanti. Quando un suo conoscente ha tentato di fermarlo, l’ha aggredito e ferito, fortunatamente in modo non grave. Il ferito è fuggito e ancora proseguono le ricerche per dargli aiuto. I carabinieri hanno arrestato il nigeriano e l’hanno portato in caserma, dove gli sono state contestate le accuse. (Fonte ANSA e YouTube)