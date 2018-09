ROMA – Gaffe per Caterina Balivo al secondo giorno del suo nuovo programma su Rai1, ‘Vieni con me’. Introducendo l’ospite di martedì pomeriggio, l’attrice Claudia Gerini, la conduttrice campana si è confusa con un’altra attrice romana, Sabrina Ferilli, e ha nominato così la protagonista dei film di Carlo Verdone.

Gelo in studio, con la platea ha cominciato a ridacchiare. E’ stata la stessa Gerini a sdrammatizzare, spalancando gli occhi e la bocca per simulare uno sbigottimento imbarazzato. Alla fine la gaffe si è conclusa con una risata generale.

Durante la puntata del programma del pomeriggio Rai Gerini ha raccontato di essere uscita con George Clooney: “Tanti anni fa ho conosciuto Clooney dopo la cerimonia dei Telegatti – ha rivelato l’attrice -. Eravamo nella hall dell’albergo insieme a Danny DeVito. Abbiamo iniziato a chiacchierare tutti e tre, una conversazione che è durata un bel po’. Alla fine, Clooney mi ha chiesto il numero di telefono, e dopo qualche giorno mi ha telefonato – ha aggiunto -. Non ci volevo credere, poi alla fine siamo usciti insieme, non da soli ma con altri amici. Una serata divertente. Poi lui è partito ed è arrivata la Canalis”.

oggi esordio per Caterina Balivo a “Vieni da Me”, bella come sempre, la Cate non delude i suoi fans che possono godere anche di una superba Claudia Gerini ospitate di lusso @caterinabalivo @claudiagerini21 @vienidameRai 💞🔝👠💅💗 pic.twitter.com/lG81kBj6vJ

