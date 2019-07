ROMA – La Universal Pictures ha diffuso il primo trailer ufficiale del film “Cats”, l’adattamento cinematografico del celebre musical in uscita nelle sale il prossimo 20 dicembre. Il film è stato girato in motion-capture e i personaggi sono stati realizzati in computer grafica. Proprio questi effetti speciali sono stati accolti dall’ironia e dalle critiche sui social, che hanno definito il trailer “inquietante” e “terrificante”.

“Sono seduta senza muovermi da venti minuti. Non riesco a trovare le parole per esprimere come mi sento. Non potrò mai permettere ai nostri gatti di vedere questo trailer”, scrive un utente. “Non guardate il trailer del film di ‘Cats‘! Sono stati dei russi che stanno rubando i volti delle persone e li mettono sui gatti” si ironizza su Twitter. “Non so perché siate tutti sconvolti per dei gatti in miniatura con degli enormi volti umani di celebrità che interpretano un balletto folle e onirico per ragazzi” scherza un altro utente. “Il primo trailer di ‘Cats’ è terrificante e folle” è il commento della maggior parte dei fan del musical.

Nel cast del film diretto da Tom Hooper (premio Oscar per “Il discorso del re”) ci sono l’attore e conduttore James Corden, i premi Oscar Judi Dench e Jennifer Hudson, il cantante Jason Derulo, Idris Elba, il veterano Ian McKellen, Taylor Swift, Rebel Wilson e Francesca Hayward, prima ballerina del Royal Ballet. Il musical Cats è andato per la prima volta in scena nel 1981 ed è diventato nel corso degli anni uno degli show di maggior successo nella storia del teatro londinese e americano.

Fonte: Agi