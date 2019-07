MILANO – Il film non è ancora uscito, ma il trailer ha già diviso il pubblico. Cats, la pellicola ispirata all’omonimo celebre musical di Andrew Lloyd Webber rimasto in cartellone a Broadway dal 1982 al 200 e tratto a sua volta dalla raccolta di poesie di T. S. Elliot Old Possum’s Book of Practical Cats (Il libro dei gatti tuttofare), è sotto accusa per l’aspetto felino degli attori, che di umano mantengono solo il viso.

Una trasformazione che nel musical teatrale non ha mai infastidito gli spettatori, ma che evidentemente non risulta gradito al pubblico dello schermo, o quantomeno del web fino ad ora.

E dire che l’opera del regista Tom Hooper schiera una vera e propria parata di star, da Judy Dench a Taylor Swift, passando per Idris Elba e Jennifer Hudson.

Sono loro, insieme a Ian McKellan, Rebel Wilson, James Corden, Jason Derulo e alla prima ballerina del Royal Ballet Francesca Howard, ad impersonare i Jellicle Cats, gatti antropomorfi intenti a festeggiare il loro capo, Old Deuteronomy, durante la festa annuale in cui uno di loro potrà salire in un paradiso chiamato Heaviside Layer.

Gli effetti speciali che hanno trasformato i corpi degli attori in quelli di veri gatti, ma senza toccare il volto (a parte baffi e orecchie) non è piaciuta a molti.

Il trailer era molto atteso, tanto che da aprile si attendevano le prime immagini, ma la presentazione era stata rimandata a causa della mole di lavoro necessaria per la realizzazione degli effetti speciali. Adesso che il trailer è stato svelato, però, sui social la delusione dei fan è palpabile tra chi definisce senza mezzi termini “terrificanti” questi ibridi gatti-umani, “peggio di IT”. (Fonti: The Daily Mail, Cnn, YouTube)