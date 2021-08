Cattolica, in scooter in chiesa fino all’altare (Ansa)

Cattolica, in chiesa con lo scooter tra i fedeli attoniti. Ha filmato – una manciata di giorni fa – il suo ingresso in chiesa, alla guida di uno scooter. Poi ha postato il video sui social network, divenuto subito virale.

Cattolica, in chiesa con lo scooter tra i fedeli attoniti

Le immagini mostrano il motorino varcare la soglia della chiesa di San Pio V a Cattolica. Percorrere la navata centrale e arrivare fino all’altare, per un’ultima sgommata prima dell’uscita, tra gli sguardi attoniti dei pochi fedeli riuniti per le Lodi mattutine.

Immagini che sono costate una denuncia a un 18enne individuato e rintracciato dai Carabinieri della città romagnola. Attraverso la visione di ore di filmati raccolti dagli impianti di videosorveglianza della zona, i militari sono risaliti al numero di targa del ciclomotore.

E, successivamente, al giovane che ora dovrà rispondere dei reati di offese ad una confessione religiosa, turbamento di funzioni religiose e danneggiamento.

Nel corso delle indagini, seguendo gli spostamenti del 18enne, gli uomini dell’Arma hanno accertato che qualche giorno prima, sempre in sella al suo motorino, aveva provato ‘l’impresa’ presso la chiesa di Santa Maria del Mare a Gabicce Mare.

In quella occasione, però, il ragazzo aveva trovato chiusa la porta di accesso al luogo di culto e aveva deciso di utilizzare il ciclomotore come ariete per sfondare la porta ed entrare.

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri si sono presentati nella sua abitazione, tra lo stupore dei genitori increduli. Al termine di una approfondita perquisizione, sono stati sequestrati gli abiti che indossava durante la malefatta ed il telefono cellulare da cui aveva postato i video sui canali Youtube e Instagram. Adesso, la posizione del ragazzo è al vaglio della Procura della Repubblica di Pesaro.