Ceballos, infortunio horror alle Olimpiadi: la caviglia completamente piegata VIDEO

Un fallo da killer e un infortunio horror quello subito da Dani Ceballos, capitano della Spagna, nella gara inaugurale del torneo di calcio delle Olimpiadi. Durante Spagna-Egitto infatti il centrocampista di proprietà del Real Madrid ha subito un durissimo intervento da parte dell’attaccante dell’Egitto Taher.

Infortunio Ceballos, l’arbitro non aveva visto niente

Il tutto sotto gli occhi dell’arbitro che prima non ha preso provvedimenti e poi, dopo il ricorso al Var ha estratto il giallo per il numero 9 della rappresentativa africana tra le proteste spagnole. Ceballos ha lasciato il campo alla fine del primo tempo e le sue Olimpiadi potrebbero essere già finite.

Una torsione innaturale della caviglia infatti per il calciatore reduce da una stagione in prestito all’Arsenal, rimasto a terra molto dolorante. L’arbitro posizionato perfettamente a circa 2 metri dall’azione e con gli occhi puntati proprio in direzione del contatto, ha addirittura fatto proseguire per il vantaggio. Dalla sala Var, i suoi collaboratori lo hanno richiamato facendogli notare la pericolosità dell’intervento di Taher. Il direttore di gara poi ha ammonito l’attaccante tra le proteste degli spagnoli che volevano il rosso. E infatti guardando il video, l’intervento sembra proprio da cartellino rosso.