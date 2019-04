Cellulare lanciato contro Trump alla convention delle armi VIDEO

ROMA – Un cellulare lanciato contro il presidente degli Stati Uniti. Venerdì Donald Trump stava per intervenire dal palco della convention della National Rifle Association (NRA), la lobby delle armi, quando un uomo nella platea ha lanciato un cellulare in direzione del presidente. Gli uomini dei servizi segreti sono subito intervenuti ed hanno arrestato il sospettato, tale William Rose. Al momento non è chiaro il motivo del gesto. Social ovviamente scatenati e infatti in molti su Twitter hanno commentato ironicamente sulla scarsa mira del lanciatore del cellulare.