ROMA – St Patrick's e Cork City si sfidano per la Premier League irlandese. Gli ospiti sono in vantaggio per 2-1 e subiscono l'assedio dei padroni di casa che, al 94simo, cercano in tutti i modi di pareggiare.

Ora, dato che stanno per battere un calcio d’angolo a proprio favore, anche il portiere del St Patrick’s cerca di dare una mano in attacco. Sugli sviluppi del corner, tuttavia, succede qualcosa di clamoroso: Sadlier, centrocampista del Cork City, rinvia alla cieca il pallone nella sua area non immaginando mai che la palla finisca inesorabilmente nella porta avversaria rimasta sguarnita. Questo comporta che il Cork City si porti così sul 3-1 grazie ad un gol davvero spettacolare.