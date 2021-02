Sul social Tiktok il video di una ceretta facciale. Pur avendo un contenuto controverso che sarebbe bene non emulare, il filmato in questione sta guadagnando giorno dopo giorno sempre più visualizzazioni e apprezzamenti.

Ceretta facciale dal barbiere, il video di Tiktok

Nella clip si vede un barbiere intento a praticare questo dolorosissimo trattamento a diverse persone. L’ideatore e protagonista è un barbiere olandese che si fa chiamare Kapsalon Freedom.

Kapsalon sparge sul volto di alcune persone una cera calda di colore verde che copre integralmente orecchie, occhi, bocca, naso. Dopo averla applicata, il barbiere la rimuove come se fosse una maschera. Per farlo usa la classica tecnica “a strappo”.

Kapsalon non risparmi padiglioni auricolari e narici: qui, l’impasto verde viene rimosso con cotton fioc e con la forza. Prima di strappare via la maschera, il barbiere lancia sulla faccia dei malcapitati dei palloncini che scoppiano per via della presenza di alcuni spilli presenti sul volto.

Ceretta facciale, cosa ne pensano i dermatologi?

A detta dei dermatologi, la ceretta facciale è un’attività estremamente rischiosa che non andrebbe pubblicizzta.

A scendere direttamente in campo contro i contenuti Tiktok incriminati è stata l’associazione ufficiale dei dermatologi britannici, che ha preso le distanze dal trattamento praticato: “Non è consigliabile tentare di cerare naso od orecchie”.

Una ceretta fatta sul viso, oltre a danneggiare parti sensibili del corpo, rischia di “ostruire le vie respiratorie”.

Nonostante le critiche il barbiere continua a farsi immortalare mentre pratica questa ceretta e parla di “grossi benefici” per le persone.

Tiktok, dal canto suo ha deciso di non rimuovere i video di Kapsalon perché a detta del social cinese non violerebbero le linee-guida aziendali sui contenuti violenti. Nei filmati in questione,a detta di Tiktok, ad operare è “professionista abilitato” che quindi è ben consapevole dei rischi che orrono i suoi clienti.