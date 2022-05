Cerignola-Brindisi rinviata, campo sintetico non regge temporale: sembra tappeto elastico VIDEO

La partita di Serie D Cerignola-Brindisi è stata rinviata perché il campo sintetico non ha retto un autentico acquazzone che si è abbattuto sulla Puglia. La pioggia aveva reso il campo sintetico un gigantesco tappeto elastico. Infatti, nel video in fondo all’articolo, si nota un ragazzo che salta sul manto sintetico per evidenziare la sua impraticabilità.

Rinviata Cerignola-Brindisi, il campo sintetico è crollato con la pioggia

C’era grande attesa per la partita di calcio tra il Cerignola, capolista del girone H della Serie D, ed il Brindisi, undicesimo in classifica. Ma il match non è stato disputato perché il campo sintetico è stato reso impraticabile dalla pioggia. In che maniera? L’acqua aveva reso il sintetico un gigantesco tappeto elastico. Infatti nel video ci saltano sopra per evidenziare proprio la sua impraticabilità.

Rinviata Cerignola-Brindisi, il video da YouTube

Il Cerignola ha vinto il girone H della Serie D con un ruolino di marcia da record. La squadra pugliese ha vinto 23 partite su 35, ne ha pareggiate dieci e ne ha perse solamente due. Ma non basta, anche la differenza reti è notevole. Infatti il Cerignola ha segnato 72 gol subendone solamente 26. Per un totale di 79 punti con una differenza reti invidiabile di più 46. Numeri che evidenziano una promozione, più che meritata, tra i professionisti del calcio italiano (in Serie C).