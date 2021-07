Cernobbio, ragazza scappa col motorino qualche istante prima dell’arrivo di un’ondata di fango VIDEO

Riesce a scappare col motorino qualche istante prima che arrivi l’ondata di fango. Il video è stato girato a Cernobbio. In queste ore nel comasco un’ondata di maltempo sta causando frane, smottamenti e allagamenti. Nelle immagini che in queste ore stanno facendo il giro dei social si vede la ragazza scappare dall’ondata di fango appena in tempo.

Cernobbio, le parole della ragazza: “Non mi sono resa conto del pericolo che ho corso”