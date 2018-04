MANCHESTER – Durante la sfida di Champions League tra il Manchester City e il Liverpool, al 77esimo minuto Firmino segna il 2-0 consegnando alla squadra di Jürgen Klopp il passaggio alle semifinali.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Subito dopo il secondo gol della loro squadra, i tifosi del Liverpool sono stati aggrediti da quelli del Manchester City insofferenti per il risultato. I tifosi si sono scagliati contro quelli avversari anche per il fatto che questi ultimi non si erano seduti dopo aver festeggiato il gol.

È scoppiata una rissa con pugni e spintoni fino a quando non sono arrivati gli steward dello stadio a calmare gli animi. Su Twitter sono stati pubblicati dei video, ripresi dal Daily Mail.