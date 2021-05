Charles Leclerc, incidente (video YouTube) e pole position per la Ferrari nel gran premio di Monaco di Formula 1

Charles Leclerc, incidente (video YouTube) e pole position nel gran premio di Monaco di Formula 1. Pole position Ferrari al gran premio di Monaco. Charles Leclerc ha surclassato tutti nelle qualifiche ed ha conquistato il diritto a partire in prima fila nella corsa di casa.

Ferrari in pole position a Monaco con Charles Leclerc ma l’incidente ha smorzato la gioia

Una gioia smorzata dall’incidente contro le barriere con cui il pilota monegasco ha concluso la sessione. Al suo fianco domani in gara partirà Max Verstappen. In seconda fila Vatteri Bottas e l’altro ferrarista Carlos Sainz.

Leclerc ha fatto il miglior giro sul circuito cittadino di Montecarlo in 1:10.346 staccando Verstappen di 230 millesimi e Bottas di 255, quarto miglior crono per Sainz in ritardo di 265 millesimi. Soltanto settimo tempo sul giro e quarta fila in griglia per il campione del mondo Lewis Hamilton, preceduto da Lando Norris e Pierre Gasly. Al fianco del britannico della Mercedes ci sarà Sebastian Vettel. Buona prova anche di Antonio Giovinazzi, per lui il via sarà dalla quinta fila insieme con Sergio Perez.

Charles Leclerc pole position ma anche incidente durante il gran premio di Monaco di Formula 1 (video YouTube)

“È un peccato chiudere a muro, non c’è la stessa sensazione di gioia per questa pole ma sono comunque felice”, ha commentato a caldo Leclerc, sottolineando che “è stata una pole molto difficile anche perchè ero abbastanza emozionato ma nella Q3 sono riuscito a stare concentrato e abbiamo fatto una grossa sorpresa per tutti. La giornata importante però arriva domani, quando si fanno i punti, ma non dico niente, anche perchè qui di solito sono molto sfortunato”.

Il monegasco ha espresso qualche timore per i danni che la Sf90 ha subito nello schianto, specie per quanto riguarda il cambio: “Sono un po’ preoccupato, dobbiamo aspettare. Poi vediamo domani come va”.