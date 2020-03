Che tempo che fa, Giuliano Sangiorgi canta Fino all’imbrunire VIDEO

ROMA – Giuliano Sangiorgi, in collegamento con lo studio di Che tempo che fa, ha cantato “Fino all’imbrunire”.

Una versione semplice, quella del leader dei Negramaro. Una versione voce e chitarra.

Poi, via Twitter, l’appello del cantante per raccogliere donazioni per l’ospedale di Copertino, il paese di cui è originario il leader dei Negramaro: “Fate come me, donate. Aiutiamo tutti quelli che ci salveranno la vita e salveranno il pianeta: medici, infermieri, ospedali, tutto il personale salverà il pianeta. Aiutate e aiutiamoci”.

Una scelta non causale, quella di Sangiorgi, che da Fabio Fazio ha voluto portare una canzone dal testo quanto mai adatto per questi, cupi, tempi di emergenza coronavirus.

Ecco una piccola parte del testo della canzone cantata da Sangiorgi a Che tempo che fa:

Torneranno i vecchi tempi

Con le loro camicie fiammanti

Sfideranno le correnti

Fino a perdere il nome dei giorni

Spesi male per contare solo quelli finiti bene

Per non avere da pensare a niente altro se non al mare

Torneranno tutte le genti che non hanno voluto parlare

Scenderanno giù dai monti ed allora staremo a sentire

Quelle storie da cortile che facevano annoiare

Ma che adesso sono aria, buona pure da mangiare

Fonte: Che tempo che fa, RaiPlay.