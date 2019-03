ROMA – Toto Cutugno si collega con Fabio Fazio da Mosca, in Russia, durante la diretta di Che Tempo che fa su Rai Uno. Il cantante, per l’occasione indossa un colbacco dell’Armata rossa con tanto di stella rossa.”Sono una spia russa, ora vado in Ucraina”.

Il cantautore fa riferimento al fatto di essere stato inserito nella black list dei nemici dell’Ucraina a causa delle sue presunte “posizioni filorusse”, le stesse che hanno portato ad essere bandito Al Bano: “All’inizio mi sono molto incazzato, peché la musicadeve andare sopra ogni cosa, ma poi ci ho scherzato su”.

“A Kiev è stato un concerto stupendo” dice Cutugno a Fazio. “Ma come in Ucraina?” Ieri sera mentre facevo il concerto forse per aggredirmi. Le guardie lo hanno preso e lo hanno disarmato”.”Ma qui bei concerti tranquilli in piazza” dice ancora Fazio. Cutugno ha aggiunto: “Ieri l’altro siamo arrivati avevamo un po’ paura di entrare poi invece ci hanno accolto le televisioni. HO fatto una bella intervista. Tutto bello al di fuori di questo pazzo”.

Nei giorni scorsi, un gruppo di deputati della Verkhovna Rada, il Parlamento ucraino, aveva chiesto al capo dei servizi di sicurezza (Sbu), Vasily Gritsak, di vietare l’ingresso nel territorio ucraino al cantante a causa delle sue posizioni filorusse. A quanto pare però, le restrizioni non sono state applicate.

Fonte: Twitter, Raiplay