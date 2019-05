ROMA – Lunedì 27 maggio si è svolta a Brockworth nel Gloucestershire inglese l’annuale gara di “cheese rolling” che si svolge sulla Cooper’s Hill. Il vincitore della prima manche maschile è il 22enne Max McDougall.

“Cheese Rolling”, sta scritto nel canale Youtube sulla gara, è una tradizione britannica che si svolge ogni anno a partire dal 1826 su questa Cooper’s Hill che sorge vicino a Gloucester.

È una competizione “sanguinosa”, nel senso che i partecipanti provenienti da ogni parte del mondo rotolano giù per una collina inseguendo un formaggio tondo da circa 4 chili e mezzo di peso.

La collina, in alcuni punti raggiunge il 70% di pendenza. I concorrenti iniziano la corsa in seduti e poi rotolano giù finendo per infortunarsi in molti casi.

Fonte: Youtube