ROMA – Allo stadio olimpico di Baku in Azerbaigian, mercoledì 29 maggio è prevista la finale di Europa League tra Chelsea e Arsenal. Un derby tutto londinese dunque, che le due squadre stanno preparando al meglio.

Gli allenamenti sono intensi e in uno di questi, Gonzalo Higuain perde la pazienza e se la prende con i colleghi di squadra. L’ex giocatore di Napoli, Juventus e Milan discute con i compagni e calcia via un pallone.

Intanto, finale di Europa League a parte, appare sempre più incerta la conferma di Sarri sulla panchina: la squadra, a quanto pare, flirta sempre meno segretamente con la vecchia fiamma Lampard. Sarri è quindi costretto ad uscire allo scoperto con Abrahmoivic: “Back me or sack me now”, titolano i giornali inglesi, “confermami o licenziami ora”, il senso dell’ultimatum lanciato in queste ore dall’allenatore italiano.

I tabloid inglesi sottolineano la rabbia del tecnico dicendo che sia “furioso”. Sarri non vuole essere giudicato da una singola partita, appunto il derby londinese della finale di Europa League, mentre deve osservare il risiko delle panchine che l’inaspettato divorzio Allegri-Juventus ha contribuito a complicare (con Guardiola sempre più vicino alla Juve su cui però, a detta di molti, avrebbe potuto sedere anche lui).

Fonte: Youtube