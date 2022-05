Cherkasy (Ucraina), vigili del fuoco rianimano gatto rimasto intrappolato in una casa durante un incendio VIDEO (foto archivio Ansa)

A Cherkasy, regione dell’Ucraina, i vigili del fuoco sono riusciti a rianimare un gatto che era rimasto intrappolato dentro ad un appartamento nel corso di un incendio. L’animale è stato salvato miracolosamente dal pronto intervento dei pompieri.

Cherkasy, i vigili del fuoco ucraini salvano miracolosamente un gatto da un incendio

Come scrive repubblica.it, a Uman, i soccorritori della direzione principale del Servizio di emergenza statale dell’Ucraina nella regione di Cherkasy avrebbero rianimato un gatto, che sarebbe stato tirato fuori da un appartamento in fiamme.

Il gatto sarebbe stato trovato mentre veniva spento un incendio in un edificio residenziale di cinque piani in Tyshchyka Street. Per domare l’incendio sarebbero intervenuti i vigili del fuoco della 14a unità di soccorso e soccorso statale.

Durante la ricognizione, i soccorritori avrebbero notato che l’animale giaceva nella stanza coperta di fumo e non mostrava quasi più segni di vita.

Cherkasy (Ucraina), i vigili del fuoco rianimano un gatto VIDEO da YouTube

Come conclude repubblica.it, i vigili del fuoco avrebbero portato il gatto all’aria aperta, gli avrebbero inumidito la testa con dell’acqua e lo avrebbero aiutato a respirare con l’ausilio di un dispositivo ad aria compressa (video da YouTube).