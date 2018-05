ROMA – Come già accaduto nel passato, il disturbatore telefonico [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] ha colpito ancora, chiamando in diretta tv Federica Sciarelli. Accade durante la puntata di mercoledì 23 maggio di Chi L’ha Visto? in onda su Rai Tre: il disturbatore annuncia di avere notizie su una persona scomparsa e poi grida solo il suo nome per troncare la conversazione.

La conduttrice è arrabbiatissima e chiede al suo staff di richiamarlo per dirgliene quattro sottolineando che si tratta di uno scherzo di “cattivo gusto”. L’uomo si era già fatto sentire in diverse radio romane con la stessa tecnica e aveva già colpito anche la trasmissione della Rai lo scorso 29 marzo 2017. In quell’occasione, il disturbatore venne smascherato in diretta dalla Sciarelli che lo aveva minacciato di denuncia. Michele Caruso, questo il suo nome, ad aprile sempre dello stesso anno aveva promesso in un’intervisita realizzata da Radio Cusano Campus, che non avrebbe chiamato più la Sciarelli.