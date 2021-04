Chiara Ferragni mostra l’addome con pancetta ad un mese dal parto: “I nostri corpi non sono perfetti”. l suo vuole essere un messaggio body positivity ma l’influencer riceve diverse critiche dai sui follower.

Chiara Ferragni, foto in cui si allena mostrando la pancietta

Nel video che segue, la Ferragni si mostra in tuta da allenamento e mostra il corpo senza filtri. Si gira di lato e si piega in avanti mostrando qualche piega sull’addome. L’obiettivo sarebbe quello di incitare tutte le donne ad accettarsi per come sono spiega la Ferragni che su Instagram scrive: “Voglio ricordarvi che tutti i corpi sono perfetti così come sono”.

Chiara Ferragni, follower critici: “E quella la chiami pancia?”

Chiara forse non si sarebbe aspettata questa reazione: “Scusa e quella sarebbe una pancia? Pagherei oro per averla così piatta!”, scrive una follower. “Non hai smagliature, né pancia, né pelle cadente” aggiunge un’altra.

Tra i commenti ce ne sono alcuni che la accusano di ergersi a paladina di una body positivity. Per molti infatti, il suo atteggiamento è falso e ipocrito. La moglie di Fedez mostrerebbe infatti un corpo tonico e magro nel momento in cui si piega in due pur di far uscire un minuscolo rotolino sulla pancia.

La Ferragni, dopo la prima gravidanza non era riuscita a postare foto del suo corpo. Era imbarazzata e non riusciva a perdere peso. Ora ha cambiato completamente registro.

Dopo il parto della piccola Vittoria la Ferragni aveva pubblicato immagini di lei con il tiralatte con la maglia sporca per via dell’allattamento. Un bagno di normalità che il web aveva gradito: questa volta invece non hanno gradito questo eccesso di body positivity anche perché non per tutte le donne è facile perdere peso dopo un parto.