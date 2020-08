Chiara Ferragni e Fedez come Al Bano e Romina

Chiara Ferragni e Fedez stanno trascorrendo le vacanze in Sardegna. La coppia si è concessa un karaoke serale: la canzone scelta è “Felicità” di Al Bano e Romina.

Chiara Ferragni e Fedez cantano “Felicità” di Al Bano e Romina Power al karaoke

La coppia tra le più social del pianeta non poteva non condividere anche questo video girato durante la vacanza che stanno trascorrendo in Sardegna.

Insieme a loro, in alcune foto social compaiono anche le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca, anch’esse in vacanza in zona.

Le sorelle Ferragni

Tra le tre, Francesca è l’unica che non ha scelto la vita dell’influencer. La 31enne (è la seconda dopo Chiara, Valentina di anni ha invece 27 ndr) ha infatti deciso di seguire le orme paterne diventando dentista a Cremona, la loro città d’origine.

Chi è marco Ferragni, il papà di Chiara

Oltre alle due sorelle, nella vita della famosa fashion blogger un’importanza enorme ce l’hanno i genitori.

Nonostante suo padre Marco e sua mamma Marina si siano separati quando Chiara aveva 15 anni, i due hanno mantenuto buoni rapporti. La famiglia trascorre spesso unita le vacanze e i compleanni.

Il papà di Chiara, nella vita fa il dentista e ha uno studio odontoiatrico a Cremona, città di cui è originario.

Con lui lavora Francesca, la sua seconda figlia. Nel tempo libero Marco ama fare sport e il suo corpo, malgrado abbia superato i 50 anni, lo dimostra.

Tra gli sport che ama maggiormente ci sono lo scii e il windsurf.

Il papà di Chiara è molto poco social.

Chiara, a Vanity Fair ha parlato di lui in un’inteervsita: “Mio padre è riservato. Davanti al ciclone ‘Ferragni’ si imbarazza anche se ne è orgoglioso, mia mamma più rock, quindi simile a me” (fonte: Instagram, Vanity Fair, YouTube, Donne Magazine).