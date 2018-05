MILANO – Chiara Ferragni e Fedez sono tornati a Milano con il figlio Leone e l’attico da 240 metri quadri su due piani non era sufficiente per loro, così hanno scelto un nuovo attico con una vista migliore e molto più grande. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play]

Il sito Oggi spiega che la famiglia all’arrivo in Italia ha alloggiato all’Hotel Palazzo Parigi, dato che la casa non era ancora pronta, ma il momento del trasferimento sembra essere arrivato dal video postato da Chiara su Instagram:

“Ma attorno alla nuovissima e lussuosissima casa di Chiara Ferragni e Fedez (e anche alla precedente) c’è però un piccolo mistero. Pare infatti che Fedez e Chiara non le abbiano né comprate né affittate, ma che ci abitino (e ci abiteranno) in ragione di una sorta di cambio-merci: loro ci guadagnano una casa da sogno, il quartiere (nuovo e da lanciare) tanta visibilità e pubblicità gratuita. E vissero tutti felici e contenti”.

(Video da Corriere.tv)