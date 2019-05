ROMA – Dopo il compleanno di Fedez al supermercato che fece molto discutere è il turno di Chiara Ferragni. L’influencer ha compiuto 32 anni ed ha organizzato una festa a Gardaland durata, a quanto pare, una settimana. La Ferragni ha compiuto gli anni lo scorso 7 maggio e che ha deciso di celebrare il giorno prima con una cena romantica insieme al marito. Poi ha pranzato con la famiglia prima di affittare il parco divertimenti di Gardland tutto per sè.

Il tutto è stato documentato su Instagram e su YouTube e come spesso accaduto in questi casi sono fioccate molte critiche. I Ferragnez e gli invitati avevano infatti a disposizione un intero parco giochi. Il tutto è stato accompagnato da uno teatrale in stile Broadway, tantissimi mashmallow e musica ad alto volume.

A criticare la scelta della coppia sono stati i soliti haters ed anche tanta gente comune: “Sei a Gardaland non a Chiaraland, basta con queste manie di protagonismo per favore, hai 40 anni!”. Qualcuno si è invece domandato: “Ma andare a Gardaland in orario di apertura parco come le persone normali no eh?”

La polemica è anche legata a chi non arriva a fine mese. “Con tutta la gente che fatica ad arrivare a fine mese….vergogna!”. Qualcuno li ha criticati per essere andati a Gardland senza il proprio figlio.

Chissà come avrà reagito alle critiche la Ferragni. Anche se, viene da dire, sicuramente ormai sarà abituata.

Fonte: Instagram