ROMA – Chiara Ferragni se la prende con un “paparazzo improvvisato” che l’ha immortalata mentre dormiva su un aereo. Il fatto è avvenuto sul volo Milano NewYork. La Ferragni era in viaggio per presentare, nella Grande Mela, il documentario sulla sua vita “Chiara Ferragni Unposted”, che sarà disponibile su Amazon Prime in tutto il mondo il 29 novembre.

La fashion blogger e stilista ha raccontato quello che le è accaduto con un storia pubblicata su Instagram prima in inglese poi in italiano e ripresa anche su YouTube (al minuto 3,20 del video che segue ndr): “Mentre dormivo in aereo, quella mezz’ora in cui sono riuscita ad addormentarmi, questo tizio sulla cinquatina – ha detto – è venuto e ha cominciato a farmi foto mentre dormivo che è una cosa supermaleducata e da ‘psyco’. Per fortuna, il mio amico Fabio (il general manager della Ferragni, Fabio Maria Damato, ndr.), che era seduto dal lato del corridoio mentre io ero dal lato del finestrino, ha visto la scena, l’ha preso per la felpa e l’ha rincorso. Questo qua si è nascosto nel bagno per un quarto d’ora. Fabio l’ha aspettato e poi questo qui ha fatto vedere che aveva cancellato la foto”, ha spiegato Chiara ai suoi oltre 17 milioni di followers, scrivendo in sovrimpressione sulla storia: “Quanto è rozzo fare una foto di me che dormo? Tu sei strano!”.

