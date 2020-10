Anche Chiara Ferragni scende in campo per invitare gli italiani a usare le mascherine. Ieri era stato il turno di Fedez.

Anche Chiara Ferragni, come il marito Fedez, invita gli italiani a usare le mascherine. E’ stato il premier Conte ad “arruolare” i Ferragnez. Come ha spiegato Fedez, il presidente del Consiglio li ha chiamati per chiedere un appello di sensibilizzazione (rivolto soprattutto ai più giovani).

Chiara Ferragni, la story su Instagram per le mascherine

“Mi ricollego ieri alle storie di Fede perché penso che chi in questo momento abbia un grosso seguito debba anche avere la responsabilità di sensibilizzare. In questo momento mi sento di sensibilizzare verso l’uso della mascherina perché è un piccolo gesto che veramente fa la differenza, soprattutto se utilizzata da tutti quanti”.

“Adesso in Italia siamo veramente in una situazione delicata e un semplice gesto come indossare la mascherina può veramente far sì che non si verifichi lo scenario peggiore che tutti noi abbiamo provato in primis sulla nostra pelle, quello di un lockdown”.

“Per favore, veramente, in questo momento sta alla responsabilità di ognuno di noi. Per me essere un personaggio pubblico con tutto questo seguito vuol dire anche questo: cercare di fare qualcosa di buono per le persone e per il mio paese. La differenza può essere fatta da tutti noi insieme, con piccoli gesti”.

Fedez: “Conte mi ha chiesto di invitarvi a usare la mascherina”

“Ieri abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata, siamo stati messi in contatto con il presidente del Consiglio che ha chiesto aiuto a me e mia moglie. Ci è stato chiesto un aiuto per esortare la popolazione, soprattutto i più giovani, all’utilizzo corretto della mascherina”. Così aveva detto il cantante Fedez in un video pubblicato su Instagram.

“Ci troviamo – afferma il cantante, raccogliendo l’invito del premier a sensibilizzare i giovani – in una situazione molto delicata e l’Italia non si può permettere un nuovo lockdown. Con un semplice gesto possiamo evitare lo scenario più brutto che abbiamo visto negli scorsi mesi, quindi ragazzi utilizzate la mascherina”. (Fonte: Instagram)