Cavallo al galoppo sull’autostrada con la Polizia che insegue. Accade a Chicago: in sella c’è Adam Hollingsorth, un uomo noto come il “Dreadhead Cowboy”.

L’inseguimento è stato ripreso in diretta tv e le immagini sono andate in onda in diretta.

Chicago, il “Dreamhead Cowboy” scatena il panico in strada. La Polizia lo arresta

Adam Hollingsworth ha scatenato il panico in sella al suo cavallo in autostrada, esattamente sulla Dan Ryan Expressway.

Per cercare di seminare le volanti durante l’ora di punta, il cavallo galoppa ad una velocità costante di oltre dieci miglia all’ora raggiungendo un picco di quindici.

Alla fine è stato preso in custodia dagli agenti.

Il suo cavallo, durante la presa in custodia, si è messo ad aspettare pazientemente in una vicina zona erbosa.

L’animale sanguinava dallo zoccolo sinistro, una ferita allo zoccolo destro e piaghe provocate dalla sella. Ora è stato affidato alla Animal Care and Control per una verifica complessiva delle sue condizioni.

Hollingsworth ha 33 anni. A luglio era stato intervistato dal New York Times e aveva dichiarato di possedere quattro cavalli e di cavalcare in città a Chicago per “per promuovere un messaggio di unità”.

La Polizia lo ha accusato di condotta sconsiderata, resistenza a pubblio ufficiale, violazione di una proprietà statale e sta valutando ulteriori incriminazioni.

Prima del suo arresto, il 33enne aveva pubblicato un video in diretta su Facebook che lo mostrava a cavallo accompagnato da alcuni motociclisti mentre diceva “Kids Lives Matter” (fonte: Leggo, YouTube, NTV Houston).