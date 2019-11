ROMA – Un aereo atterra all’aeroporto di Chicago O’Hare e finisce fuori pista a causa della nevicata eccezionale che ha colpito la città americana.

Il velivolo era partito dall’aeroporto internazionale Piedmont Triad in Carolina del Nord: non appena ha toccato terra a Chicago è finito fuori pista. Come mostra questo video postato originariamente su Twitter prima di finire anche su YouTube, si vede chiaramente che l’aereo è in difficoltà a causa della neve sulla pista.

Secondo i media locali nessuno è rimasto ferito e i passeggeri sono stati fatti uscire in sicurezza dall’aereo. I passeggeri a bordo seguono la fuoriuscita di pista con apprensione: l’aereo alla fine si blocca e, come mostra il filmato, un’ala finisce tra la neve. E’ in quel momento che le persone a bordo tirano un sospiro di sollievo.

Il midwest degli Stati Uniti, dall’inizio della settimana scorsa è alle prese con un’ondata di freddo eccezionale che continua a scaricare neve. A Chicago, tutta questa neve nel periodo di Halloween non cadeva da 96 anni.

Fonte: Repubblica, Chicago Tribune, Meteoweb