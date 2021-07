Chiellini, la frase a Jordi Alba prima dei rigori: “Mentiroso, mentiroso”. Alla fine ha vinto lui. Il capitano azzurro si ‘mangia’ quello spagnolo anche dal punto di vista dell’interpretazione. Prima dei rigori, i due capitani sono andati dall’arbitro per il rituale della monetina. Ma ancor prima che venisse lanciata, per scegliere sotto quale curva calciare i rigori, Chiellini ha fatto di tutto per condizionare Jordi Alba.

Chiellini e la frase Jordi Alba prima dei rigori, ecco qual era il suo obiettivo

L’obiettivo dell’azzurro era quello di tirare i rigori nella porta con dietro i tifosi italiani (l’altra era presidiata da quelli spagnoli). Tutta la sceneggiata serviva a convincere Jordi Alba a scegliere quella porta lì. Chiellini glielo ha fatto capire in tutti i modi: “Sceglie quella porta lì. Scegli quella lì. Non è vero che vuoi scegliere l’altra. Mentiroso, mentiroso!” Che in spagnolo significa bugiardo…

Siparietto, con tanto di risate ed abbracci per stemperare la tensione del momento, che alla fine non è servito a nulla. Perché l’azzurro ha vinto alla monetina e ha scelto la porta che tanto desiderava.

Chiellini-Jordi Alba, ecco le nuove regole sul lancio della monetina

Un tempo, l’arbitro lanciava la monetina e poteva uscire ‘testa’ o ‘croce’. Adesso i direttori di gara sono stati dotati di una monetina particolare. Un lato è rosso, e l’altro è blu. Prima del sorteggio, i colori vengono abbinati alle squadre. All’Italia è stato assegnato il rosso, mentre alla Spagna il blu. Nonostante le loro divise siano praticamente l’opposto.

E’ uscito il rosso, quindi ha vinto l’Italia. Ma Jordi Alba pensava il contrario. Cioè che avesse vinto lui il sorteggio. Per il resto, l’interpretazione di Chiellini è già storia…

Chiellini si ‘mangia’ Jordi Alba prima dei rigori, in Spagna protestano: “Con Sergio Ramos non lo avrebbe fatto”

Ma il comportamento del Chiello Nazionale non è piaciuto in Spagna. Sono volate critiche sia per la sua sceneggiata che per la passività di Jordi Alba (percepita come assenza di personalità). I tifosi spagnoli hanno chiosato così praticamente all’unanimità: “Con Sergio Ramos non lo avrebbe fatto…”.

Ma intanto Ramos non c’era, Chiellini ha avuto la meglio sia psicologicamente che alla monetina e gli azzurri sono volati in finale (video YouTube).