Cibo gli va di traverso, turista salvato con la manovra di Heimlich VIDEO

ROMA – Un turista britannico stava mangiando al tavolo di un ristorante a La Canea, sull’isola greca di Creta, quando un boccone gli si è fermato in gola, rischiando di ucciderlo. Il ragazzo ha iniziato a tossire e a darsi delle pacche sul petto, per poi alzarsi in piedi preso dal panico. Fortunatamente per lui è arrivato il gestore del locale Vasilis Patelakis, che è prontamente intervenuto e con destrezza, applicandogli con successo la manovra di Heimlich che gli ha salvato la vita.