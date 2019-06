Ciclista furioso all’incrocio, litiga con due pedoni: uno dei due si vendica così

ROMA – A Carpineti in provincia di Reggio Emilia, un ciclista litiga all’incrocio probabilmente per una precedenza non rispettata. L’uomo scende dalla sella e comincia a discutere con due pedoni e con l’autista di un furgone.

Il ciclista, come mostra il video ripreso dalla finestra di un’abitazione, appare molto nervoso e se la prende con due persone che intervengono probabilmente per calmarlo. Ad un certo punto però, uno dei due si vendica lanciando la bicicletta oltre una rete prima di scappare. L’uomo che ha deciso di compiere questo gesto scappa via con il ciclista che lo insegue. “Ti ribecco” dice alla fine il ciclista all’uomo che scappa.

Il fatto è accaduto all’incrocio tra la strada che porta a Baiso e quella che sale al Castello delle Carpinete.

Fonte: YouTube