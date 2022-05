Cina, aereo esce di pista e prende fuoco: la fuga dei passeggeri tra le fiamme VIDEO

Un aereo esce di pista durante il decollo e prende fuoco. Tutto è avvenuto all’aeroporto cinese di Chongqing quando un aereo della compagnia Tibet Airlines, durante la fase di decollo è uscito fuori pista e poi ha preso fuoco.

Le prime notizie sull’incidente aereo

Il volo, che trasportava 113 passeggeri e 9 componenti dell’equipaggio, era diretto dalla megalopoli di Chongqing a Nyingchi, in Tibet. Per fortuna non ci sono stati morti. Almeno il primo bollettino parla solo di feriti. Non resta che aspettare le prossime ore.

Ancora non è del tutto chiaro il motivo che ha costretto l’aereo alla complicata manovra durante la fase di decollo. Si sa solo che l’equipaggio, all’improvviso, ha notato delle non meglio imprecisate anomalie ed è stato costretto ad uscire fuori dalla pista.

Cosa si vede nel video pubblicato in queste ore

Nella immagini diffuse in queste ore dai vari media cinesi e indiani si vede l’aereo fermo fuori pista avvolto dalla fiamme. Poi la fuga dai passeggeri. Per fortuna al momento non si parla di feriti gravi o morti. Nei prossimi giorni le varie autorità cinesi cercheranno di capirne di più sui motivi che hanno provocato l’incidenti. Verranno anche interrogati i piloti e i membri dell’equipaggio.