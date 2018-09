PECHINO – Ha visto un posto di blocco della polizia ed è stato preso dal panico. Così ha fermato la propria auto al bordo della carreggiata e si è dato alla fuga a piedi in autostrada, finendo per gettarsi dalla rampa di accesso ad un viadotto. Tutto questo per sfuggire all’alcoltest, almeno così ha dichiarato. Ma non era affatto ubriaco.

L’uomo, ferito, è stato fermato dagli agenti che lo hanno inseguito dopo aver visto il suo strano comportamento. Dagli accertamenti, però, è emerso che era tutto in regola, l’automobilista non era ricercato e nemmeno positivo all’alcoltest.

E’ accaduto a Xuzhou, nella provincia cinese dello Jiangsu. Quando è stato bloccato dagli agenti, l’uomo ha spiegato loro che temeva di essere positivo all’alcoltest perché la sera prima aveva bevuto durante una cena con alcuni amici. In verità gli effetti dell’alcol si erano da tempo esauriti e la presenza nel sangue era ben sotto i limiti previsti dalla legge. Ma per il suo comportamento che aveva messo in pericolo anche gli altri automobilisti ha subito una pesante sanzione.